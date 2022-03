Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal charge les Lakers !

Publié le 4 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Encore battus la nuit dernière, les Lakers ne parviennent pas à sortir la tête de l’eau. Après la rencontre, LeBron James, qui a admis que les Clippers avaient une meilleure équipe, a été pris pour cible par Shaquille O’Neal.

Cela fait quatre défaites consécutives pour les Lakers. Rien ne s’arrange pour l’équipe de Frank Vogel sèchement battue par les Clippers ce vendredi (132-111). Avec son bilan négatif, la franchise californienne est 9ème de Conférence Ouest. Une place à l’image de la saison médiocre des Lakers. Hormis LeBron James, personne ne parvient à sortir la tête de l’eau et porter l’équipe. Après la défaite dans le derby, le King a déclaré, dépité : « Les Clippers sont une meilleure équipe ».

« Si j'avais perdu contre les Clippers, j'aurais frappé quelqu'un dans le vestiaire »