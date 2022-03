Basket

Basket - NBA : Le clan LeBron James écarte un terrible scénario !

Publié le 2 mars 2022 à 22h35 par A.D.

Touché à un genou depuis plusieurs semaines, LeBron James pourrait tirer un trait sur la fin de saison pour se rétablir totalement. Un scénario totalement écarté par les proches de la star des LA Lakers.

Depuis le début de saison, les LA Lakers sont en grandes difficultés sur le plan comptable. Classée neuvième en Conférence Ouest de NBA, la bande à LeBron James n'est pas du tout dans son assiette. Mais pour King James, pas question de baisser les bras. « Jusqu’à ce que ce qu’on me piétine, me coupe la tête et m’enterre 12 pieds sous terre, alors j’ai une chance. Au final, on doit évidemment gagner des matchs et mieux jouer. Mais tant qu’on a d’autres matchs à jouer, on devrait avoir une chance. Je déteste perdre. Je me sens comme une merde à l’heure actuelle. Mais demain est un nouveau jour et je serai prêt pour les Clippers jeudi. C’est mon état d’esprit, je suis comme ça » , a déclaré LeBron James. Touchée au genou depuis plusieurs semaines, la star des LA Lakers pourrait toutefois faire l'impasse sur la fin de saison pour se remettre totalement de sa blessure. Toutefois, son clan écarte totalement cette piste.

«James est décidé à finir la saison, quelle que soit son dénouement»