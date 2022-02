Basket

Basket - NBA : Énorme coup de tonnerre pour l’avenir de LeBron James !

Publié le 28 février 2022 à 20h35 par P.L.

Malgré les bonnes prestations de LeBron James, les Los Angeles Lakers connaissent de grandes difficultés cette saison. Et cela pourrait certainement avoir un gros impact sur l'avenir du joueur de 37 ans.

Arrivé chez les Los Angeles Lakers en 2018, LeBron James a parfaitement pris la succession de Kobe Bryant. Le joueur d’aujourd’hui 37 ans n’a pas vu ses performances être réduites par ce changement de franchise, bien au contraire. Le King a permis à son équipe d’être à nouveau sacrée championne de NBA en 2020. Mais cette saison, rien ne va plus chez les Lakers. Malgré les bonnes prestations de LeBron James, les hommes de Frank Vogel pointent à la neuvième place de la conférence Ouest de la NBA. Les Lakers connaissent de grandes difficultés avec un effectif qui arrive sans doute en bout de course. Et cela pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir de LeBron James d’après Rémi Reverchon.

«Ce que les gens de là-bas veulent, c'est trader LeBron James cet été»