Basket - NBA : Un coéquipier de Ben Simmons revient sur son départ !

Publié le 25 février 2022 à 21h35 par La rédaction

Transféré chez les Nets en échange de James Harden, Ben Simmons en a fini avec son aventure controversée chez les Sixers. Seth Curry, son coéquipier à Philadelphie et actuellement à Brooklyn, est revenu sur son départ.

Après des mois à regarder ses coéquipiers jouer sans lui, Ben Simmons a fini par quitter les Sixers. Un trade qui aurait pu arriver bien plus tôt mais qui a eu le mérite d’exister. En froid avec sa franchise, Ben Simmons n’était même plus dans la rotation et n’a pas eu une seule minute sur le parquet cette saison. Seth Curry, son coéquipier aux Sixers et aujourd'hui aux Nets, a été interrogé sur son départ. Et le frère de Stephen ne semble pas avoir d’amertume envers Ben Simmons.

« Il n’a pas à s’excuser à qui que ce soit »