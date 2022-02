Basket

Basket - NBA : La grosse déclaration du patron de la NBA sur l’avenir de LeBron James !

Publié le 22 février 2022 à 13h35 par La rédaction

Interrogé sur l’avenir de LeBron James en NBA, Adam Silver a expliqué qu’il n’était « pas prêt à parler de l’ère post-LeBron ».

Quelques jours après son retour à Cleveland pour le All-Star Game, l’avenir de LeBron James est déjà au bout de toutes les bouches. Il faut dire que le King a allumé la mèche la semaine dernière quand il a parlé d’un éventuel retour aux Cavs. A 37 ans, LeBron James est plus proche de la fin que du début. Même si les performances parlent pour lui (près de 30 points de moyenne cette saison), les blessures sont plus récurrentes. Mais Adam Silver ne veut pas l’entendre.

« Je ne suis pas prêt à parler de l’ère post-LeBron »