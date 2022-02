Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 15 février 2022 à 23h35 par A.D.

Ecarté des parquets pendant plusieurs semaines à cause d'un souci au mollet, Rudy Gobert a pu faire son grand retour ce mardi. Après la victoire du Jazz face aux Rockets, le pivot français a fait part de son immense bonheur d'avoir pu retrouver la compétition.

Touché à un mollet, Rudy Gobert a manqué neuf rencontres de l'Utah Jazz. Totalement remis, le pivot français a fait son grand retour ce mardi face aux Houston Rockets. Et il a pu contribuer à la victoire des siens. En effet, Rudy Gobert a été l'un des artisans du succès de l'Utah Jazz face aux Houston Rockets (135-101) grâce à ses 14 points inscrits. Après la rencontre, Rudy Gobert s'est enflammé pour son grand retour et a donné de ses nouvelles sur son état de santé.

«Je me sens fort, je me sens bien»