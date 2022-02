Basket

Basket - NBA : Draymond Green se paie la tête de Rudy Gobert pour le All-Star Game !

Publié le 4 février 2022 à 23h35 par P.L.

Le 20 février prochain, Rudy Gobert participera une nouvelle fois au All-Star Game, pour la troisième année consécutive. Mais pour Draymond Green, le Français est le joueur qui a le plus de mal à accepter une non-sélection, faisant notamment référence à 2019.

La mi-saison approche à grands pas en NBA, et le All-Star Game aussi. La liste des joueurs sélectionnés a d’ailleurs déjà été dévoilée. Du côté de la Conférence Ouest, on retrouve les joueurs habituels comme Stephen Curry, LeBron James, Luka Doncic, mais également Rudy Gobert, sélectionné pour la troisième année consécutive. Le Français, le temps d’un match, sera donc le coéquipier d’un certain Draymond Green. D’ailleurs, l’ailier fort des Golden State Warriors n'a pas hésité à se moquer de Rudy Gobert en faisant référence à l’année 2019 concernant le All-Star Game.

« Le gars a pleuré à la télévision nationale quand il n'a pas participé au All-Star Game »