Basket - NBA : Cette annonce lourde de sens sur le retour de Kevin Durant !

Publié le 1 février 2022 à 22h35 par Th.B.

Blessé au genou depuis près de deux semaines, Kevin Durant serait sur la bonne voie d’après son entraîneur chez les Brooklyn Nets, Steve Nash.

Kevin Durant n’a plus foulé un parquet de NBA depuis le 17 janvier dernier. En effet, touché au genou, le franchise player des Brooklyn n’est plus en mesure d’épauler Kyrie Irving et James Harden qui s’est lui aussi dernièrement blessé, mais qui pourrait faire son grand retour ce mardi soir face aux Phoenix Suns puisqu’il a pris part à la séance d’entraînement de la franchise de Brooklyn lundi. Pour ce qui est de Durant, son retour à la compétition n’était pas prévu avant six bonnes semaines au moment de sa blessure. L’occasion pour Steve Nash de faire un petit point ces dernières heures.

« Il va dans la bonne direction, clairement »