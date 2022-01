Basket

Basket - NBA : Draymond Green monte au créneau pour Westbrook !

Publié le 28 janvier 2022 à 20h35 par P.L.

En grande difficulté avec les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est régulièrement la cible de nombreuses critiques. Draymond Green n'a donc pas hésité à défendre le meneur de jeu de 33 ans.

Depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook fait face à d’énormes difficultés sur le parquet. N’ayant toujours pas pris ses marques, RussWest n’affiche pas les performances attendues pour un joueur de son calibre. De ce fait, le meneur de jeu de 33 ans est la cible de nombreuses critiques. Alors que la franchise connaît une saison avec des résultats très mitigés, les supporters prennent Russell Westbrook comme l'un des grands responsables de cette méforme. Spectateur de tout cela, Draymond Green n’apprécie pas le traitement que reçoit Russell Westbrook. Il n’a donc pas hésité à le défendre.

« Ce n'est tout simplement pas possible qu'un seul gars soit à blâmer pour tout ce qui va mal »