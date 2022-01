Basket

Basket - NBA : LeBron James annonce la couleur pour ce record XXL !

Publié le 24 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Malgré la défaite des Lakers contre Miami dans la nuit de dimanche à lundi (113-107), LeBron James a de nouveau réalisé une grosse performance individuelle. La star de Los Angeles garde d'ailleurs dans un coin de sa tête le record de points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar en NBA.

À 37 ans, LeBron James joue toujours à un niveau exceptionnel. Lors de la défaite contre son ancienne équipe de Miami (113-107), le natif d'Akron a été tout de même omniprésent, en inscrivant 33 points. Ainsi, depuis le début de la saison, le joueur des Lakers culmine à 29 points de moyenne. Par conséquent, LeBron James se rapproche petit à petit du record de Kareem Abdul-Jabbar, qui a marqué 38 387 points en NBA. Pour le rattraper, King James doit encore inscrire 2006 unités à son compteur.

« C’est naturel et humain de regarder où j’en suis et de voir si c’est même possible de l’atteindre »