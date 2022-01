Basket

Basket - NBA : L’énorme révélation d’Antetokounmpo sur son titre de champion NBA !

Publié le 19 janvier 2022 à 23h35 par Th.B.

Star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo s’est confié sur son titre de champion NBA qui pourrait en amener d’autres si l’on en croit son état d’esprit évoqué à The Athletic.

Après huit saisons en NBA, Giannis Antetokounmpo a finalement décroché sa première bague NBA lors des derniers Play-Offs grâce à une victoire en finale face aux Phoenix Suns. Par la même occasion, le franchise player des Bucks est rentré à Milwaukee avec le titre de MVP des finales. Un titre qui est venu s’ajouter à ses trophées : MVP de saison régulière et défenseur de l’année. Et pour ce qui est de la suite de sa carrière, le pivot de 27 ans cherche à accomplir un nouvel exploit en précédant un autre.

« À chaque fois, quoi qu'il arrive, je me dis toujours : "Suivant. "Suivant. « Suivant »