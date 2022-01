Basket

Basket - NBA : LeBron James, Kevin Durant… Ce gros tacle adressé à Michael Jordan !

Publié le 13 janvier 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que Michael Jordan est considéré pour beaucoup comme étant le meilleur joueur de tous les temps, Isiah Thomas a tenu à faire part d’un point de vue intéressant sur lequel LeBron James et Kevin Durant sont au-dessus de MJ selon lui.

Dans les années 90, les Chicago Bulls ont eu une véritable dynastie avec Michael Jordan, Scottie Pippen et Phil Jackson à la baguette. Ce qui a permis à la franchise de l’Illinois de remporter six trophées de champion NBA de 1991 à 1993 puis de 1996 à 1998. Et alors qu’il a entretenu une vraie rivalité avec His Airness, Isiah Thomas n’a pas manqué l’occasion d’attaquer le légendaire numéro 23 des Chicago Bulls en soulignant un point où Kevin Durant et LeBron James leur est supérieur selon l’ancien meneur de jeu des Detroit Pistons.

Isiah Thomas utilise Kevin Durant et LeBron James pour tacler Michael Jordan !