Basket - NBA : L’énorme pétage de plomb de LeBron James !

Publié le 12 janvier 2022 à 23h35 par Th.B.

Alors que les Los Angeles Lakers se sont inclinés face aux Memphis Grizzlies lundi, LeBron James a lâché ses quatre vérités à Desmond Bane.

Après avoir enchaîné quatre victoires de suite face à Portland, Minnesota, Sacramento et Atlanta, les Los Angeles Lakers sont retombés dans leurs travers face à Memphis dans la nuit de dimanche à lundi (127-119). Une défaite qui n’est pas passée chez LeBron James qui n’a pas manqué de s’en prendre à Desmond Bane, joueur des Memphis Grizzlies dans le cadre de la rencontre entre les deux franchises alors que les Lakers retrouveront cette nuit le chemin des parquets face aux Sacramento Kings.

« C’est la dernière fois que vous me manquez de respect »