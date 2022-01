Basket

Basket - NBA : Klay Thompson rend un vibrant hommage à cette légende !

Publié le 6 janvier 2022 à 22h35 par La rédaction

Ce jeudi, à l'occasion du match contre les Golden State Warriors, les Dallas Mavericks ont rendu un grand hommage à Dirk Nowitzki, légende de la franchise. Après la rencontre, Klay Thompson a lui aussi salué la grande carrière de l'Allemand.

Ancien joueur des Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki est sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire de la NBA. L’Allemand s’est illustré au sein de la ligue américaine par une aisance toute particulière au shoot. Pour lui rendre hommage, les Dallas Mavericks ont donc tenu à retirer son maillot mythique lors de la rencontre face aux Golden State Warriors ce jeudi (victoire des Mavericks 99-82). Après la partie, Klay Thompson en a profité pour saluer lui aussi la grande carrière de Dirk Nowitzki.

« Tu es l’un des plus grands shooteur de tous les temps, évidemment le meilleur big man shooteur de tous les temps »