Basket

Basket - NBA : Cette anecdote de LeBron James sur ce joueur des Lakers !

Publié le 5 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

Malik Monk fait le bonheur des Los Angeles Lakers depuis qu'il a été recruté en 2021. LeBron James a d'ailleurs livré une belle anecdote sur l'arrivée du joueur de 23 ans au sein de la franchise.

Après quatre saisons passées chez les Charlotte Hornets, Malik Monk semblait très peu convoité en NBA. Toutefois, le joueur de 23 ans s’est engagé avec les Los Angeles Lakers pour le minimum syndical. Mais depuis, Malik Monk fait le bonheur de la franchise. californienne Ce mercredi, lors de la victoire contre les Sacramento Kings (122-114), l’arrière de 23 ans a été auteur d’un match très convaincant (24 points, 4 passes décisives, 4 rebonds). Ses prestations chez les Los Angeles Lakers ont été remarquées, notamment par LeBron James. Le joueur de 37 ans a d’ailleurs livré une anecdote sur l’arrivée de Malik Monk chez les Lakers.

« Je ne comprends toujours pas comment on a pu le récupérer au minimum mais on est content de l’avoir »