Basket - NBA : LeBron James évoque un souhait fou pour son fils !

Publié le 3 janvier 2022 à 21h35 par Th.B. mis à jour le 3 janvier 2022 à 21h40

Franchise player des Los Angeles Lakers, LeBron James suit avec attention la progression de son fils aîné avec l’équipe Sierra Canyon et a assuré vouloir se retrouver sur un parquet NBA à ses côtés.

Faisant particulièrement parler de lui avec Sierra Canyon, Bronny James est à 17 ans de plus en plus proche de la NBA. Ne cessant e faire parler de lui de par son talent et sa longévité, LeBron James a soufflé sa 37ème bougie le 30 décembre dernier et ne semble pas être sur le point de raccrocher. D’ailleurs, James aimerait pouvoir partager un court de NBA avec son fils aîné avant de prendre sa retraite comme la star des Los Angeles Lakers l’a fait savoir.

« Je ne vais pas mentir, je veux être sur le parquet avec lui »