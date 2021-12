Basket

Basket - NBA : LeBron James s’agace sur les difficultés des Lakers…

Publié le 24 décembre 2021 à 14h35 par Th.B.

Restant sur quatre revers consécutifs, les Los Angeles Lakers manquent cruellement d’alchimie selon LeBron James qui n’a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Depuis le début de la saison, les Los Angeles Lakers ne parviennent pas à enchaîner et ont aligné quatre défaites de suite lors de leurs dernières sorties face à Minnesota, Chicago, Phoenix et San Antonio. Franchise player des Angelinos , LeBron James a été invité à s’exprimer sur les difficultés des Lakers dernièrement. Et la réponse de King James est sans appel. Pour LeBron James, tout revient à un manque d’alchimie entre les différents joueurs.

LeBron James souligne un manque « d’alchimie »