Basket - NBA : Anthony Davis s'est fait une énorme frayeur !

Publié le 20 décembre 2021 à 10h35 par A.M.

Absent pour au moins un mois, Anthony Davis reconnaît qu'il a eu peur que sa blessure soit encore plus grave.

Habitué à fréquenter l'infirmerie, Anthony Davis a de nouveau rechuté. Contre les Wolves, l'intérieur des Lakers s'est fait une vilaine entorse du genou et se retrouve donc contraint d'abandonner ses coéquipiers pendant environ quatre semaines. Un gros coup dur pour la franchise californienne qui vit déjà une saison compliquée. Mais Anthony Davis avoue, dans des propos rapportés par Basket-USA , qu'il a eu peur que sa blessure soit encore plus grave. Mais heureusement, il a pu compter sur le soutien de sa femme.

Anthony Davis a craint le pire pour sa blessure