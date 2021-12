Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Joel Embiid à propos de la Covid-19 !

Publié le 18 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Depuis quelques temps, la NBA observe une hausse du nombre de cas de Covid-19 au sein de la Ligue. Et cela ne plaît clairement pas Joel Embiid.

Cette saison, la NBA est à nouveau tourmentée par le coronavirus. De nombreux joueurs ont déjà été testés positifs et ont donc manqué quelques matchs, protocole Covid oblige. Cependant, plus le temps passe, plus la situation empire. Et cela n’est clairement pas du goût de Joel Embiid. Ayant contracté une forme sévère de la maladie il y a quelques mois, le pivot des Philadelphia 76ers prend désormais la chose bien au sérieux. Et selon lui, la NBA a relâché ses efforts au niveau des précautions pour lutter contre la Covid-19.

« Je trouve que c’est non-professionnel, et voilà où on en est »