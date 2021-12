Basket

Basket - NBA : Un joueur des Nets rend un bel hommage à Kevin Durant !

Publié le 18 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Auteur d'une nouvelle grande performance avec les Brooklyn Nets ce vendredi contre les Philadelphia 76ers (114-105), Kevin Durant confirme sa forme étincelante depuis le début de saison. L'un de ses coéquipiers a d'ailleurs rendu un grand hommage à KD.

Depuis le début de saison, Kevin Durant affiche une forme étincelante avec les Brooklyn Nets. Ce vendredi encore, l’ailier de 33 ans a été auteur d’une formidable partie contre les Philadelphia 76ers (victoire 114-105), signant la rencontre d’un double-double, tout proche du triple-double (34 points, 11 rebonds, 8 passes décisives). Offensivement, Kevin Durant est une grande menace pour ses adversaires au vu de son aisance particulière au shoot. Blake Griffin a d’ailleurs rendu un bel hommage à son coéquipier, comprenant la difficulté avec laquelle les Philadelphia 76ers, au même titre que les autres franchises de la NBA, défendent sur Kevin Durant.

« Je pense que Kevin Durant est le joueur de basket le moins perturbé par les défenseurs, possiblement de tous les temps »