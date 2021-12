Basket

Basket - NBA : Ce message fort sur le niveau de Rudy Gobert !

Publié le 16 décembre 2021 à 13h35 par T.M.

Malgré certains détracteurs, Rudy Gobert a également des admirateurs. C’est notamment le cas de Marcus Morris, joueur des Clippers.

Les avis divergent énormément concernant Rudy Gobert en NBA. Excellent avec la Jazz, le pivot français a d’ailleurs été récompensé par le titre de meilleur défenseur de l’année à trois reprises. Cela en dit donc long sur l’importance de Gobert au sein de la franchise de Salt Lake City. Pour autant, le statut du joueur de 29 ans est souvent remis en question de l’autre côté de l’Atlantique. Les critiques sont régulières à l’encontre de Rudy Gobert, mais certains ne manquent pas de le défendre.

« Rudy Gobert les protège tous »