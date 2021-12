Basket

Basket - NBA : Face aux critiques, Rudy Gobert a un soutien de poids !

Publié le 10 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction

En raison de ses choix de défense et du système mis en place par le head coach de l’Utah Jazz, Rudy Gobert a fait l’objet de critiques en provenance de joueurs de Minnesota. De quoi pousser son coéquipier Donovan Mitchell à voler à son secours.

Ayant été élu à trois reprises meilleur défenseur de la saison régulière en 2018, 2019 et 2021, Rudy Gobert s’est cependant attiré les foudres de Ben Simmons et de Shaquille O’Neal par le passé avant de voir cette semaine Anthony Edwards et Patrick Beverley remettre sérieusement en cause ses capacités défensives. Mais pour Donovan Mitchell, le statut de Gobert ne doit pas être remis en question. Le meneur de jeu de l’Utah Jazz s’est d’ailleurs servi de Joel Embiid afin de défendre son coéquipier.

« Il n’a pas gagné le titre de meilleur défenseur de l’année pour rien »