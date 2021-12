Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule d’Anthony Davis !

Publié le 10 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Après la dernière défaite des Lakers contre Memphis, Anthony Davis est apparu très remonté pour évoquer la performance de ses coéquipiers.

Les Lakers n’arrivent pas à enchainer ! Après le joli succès obtenu contre les Celtics qui avait d’ailleurs ravi LeBron James, la franchise de Los Angeles a chuté contre Memphis (108-95). Une défaite d’autant plus compliquée à digérer que les Grizzlies étaient privés de certains de leurs meilleurs joueurs à l’instar de Ja Morant. Un avantage dont les Lakers n’ont finalement pas profité. Et cela ne manque pas d’agacer Anthony Davis.

« Nous devons également jouer comme si nous étions les outsiders »