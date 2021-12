Basket

Basket - NBA : De nouvelles arrivées chez les Lakers ? La réponse de LeBron James !

Publié le 7 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Compte tenu du début de saison plutôt mitigé des Lakers, les rumeurs de trades commencent à circuler à Los Angeles. Interrogé par les journalistes, LeBron James a donné son opinion sur le sujet.

Depuis l’émergence des Splash Brothers (Stephen Curry et Klay Thompson aux Warriors), la NBA a pris une nouvelle tournure dans laquelle le tir à 3 points est devenu l’aspect le plus important du jeu. En effet, le basketball a changé, la plupart des équipes ainsi que plusieurs joueurs ont adapté leur jeu à ce système. Sauf que pour les Lakers, la tache se complique, l’équipe manque clairement de shooters à trois points et son bilan (12-12) en est la preuve absolue. En effet, toutes les stars de la Cité des Anges sont limitées au tir à trois, Anthony Davis est à 18%, Russell Westbrook à 30% et LeBron James à 33%. Le manque de shooters affecte l’efficacité du big 3 de Los Angeles, et les rumeurs de trades commencent à circuler. Une nouvelle dynamique dans le roster des Lakers ferait probablement du bien à l’équipe, mais LeBron James n’est pas d’accord.

LeBron James pas chaud pour des trades