Basket - NBA : Shaquille O’Neal monte au créneau pour Michael Jordan !

Publié le 5 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après s'être frotté à LeBron James, Enes Kanter s'en est pris à Michael Jordan. Ces déclarations n'ont pas du tout plu à Shaquille O'Neal qui n'a pas manqué de remettre le pivot des Boston Celtics à sa place.

Décidément, Enes Kanter n'arrête pas de faire polémique ces derniers temps. Peu de temps après son clash avec LeBron James, le pivot des Boston Celtics s’en est pris de manière virulente à Michael Jordan concernant son implication pour la communauté noire dans des propos rapportés par Parlons Basket : « Michael Jordan n’a rien fait pour la communauté noire parce qu’il se préoccupe trop de ses ventes de chaussures dans le monde entier et en Amérique, et je pense que nous devons dénoncer ces athlètes et ne pas avoir peur de qui ils sont et ce qu’ils représentent par leur statut. » Des déclarations qui n’ont pas du tout plu à Shaquille O’Neal.

« Ne parle pas comme ça de ce que Jordan fait pour la communauté noire »