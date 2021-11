Basket

Basket - NBA : LeBron James fait passer un énorme message à la concurrence !

Publié le 29 novembre 2021 à 17h35 par Th.B. mis à jour le 29 novembre 2021 à 17h36

Ayant su amener les Los Angeles Lakers à la victoire face aux Detroit Pistons ce lundi matin (110-106), LeBron James annonce du lourd pour la suite.

Sur le parquet du Staples Center dans la nuit de dimanche à lundi face aux Detroit Pistons (110-106), les Los Angeles Lakers sont parvenus à arracher leur 11ème victoire de la saison régulière alors que les Angelinos comptent autant de défaites. Un bilan qui n’est pas à la hauteur du recrutement estival du champion NBA 2020 qui a notamment fait revenir Dwight Howard, signé Russell Westbrook et Carmelo Anthony. Ayant réalisé une performance XXL avec ses 33 points et 9 passes décisives, LeBron James a promis que les Lakers allaient trouver une certaine régularité et que le meilleur restait à venir.

« J’ai le sentiment que l’on n’a même pas encore entraperçu des flashs de l’équipe qu’on peut être »