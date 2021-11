Basket

Basket - NBA : Cette incroyable anecdote sur LeBron James !

Publié le 25 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 25 novembre 2021 à 18h37

Sur le parquet, LeBron James a presque toujours réussi à faire peur à ses adversaires grâce à ses capacités physiques. JJ Redick a d'ailleurs raconté une anecdote assez terrifiante à ce sujet.

Au cours de sa carrière en NBA, LeBron James a démontré pourquoi il avait l’étoffe pour être considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. De par son talent et sa mentalité de vainqueur, le joueur âgé de 36 ans a remporté au moins un titre de champion de la ligue américaine avec les franchises dans lesquelles il a évolué (Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers). King James sait inspirer la crainte et la terreur chez ses adversaires, notamment grâce à ses très grandes capacités physiques, surtout lors des playoffs.

« Je me suis retrouvé avec onze points de suture sous l’oeil »