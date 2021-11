Basket

Basket - NBA : LeBron James reçoit un vibrant hommage de... Dwayne Wade !

À 36 ans, LeBron James a entamé sa 19e saison en NBA. Sa longévité au sein de la ligue américaine force le respect. Dwayne Wade s'est d'ailleurs montré très surpris de voir son ancien coéquipier évoluer à un niveau toujours aussi élevé.

S’il est embêté par les blessures depuis la saison dernière, LeBron James apparaît encore comme un énorme danger sur les parquets de NBA. À 36 ans, l’ailier des Los Angeles Lakers est toujours aussi déterminant et influent dans le jeu de son équipe, comme l'illustrent les derniers résultats de sa franchise en son absence. Arrivé en 2003 au sein de la ligue américaine, King James a pris part à sa 19e saison cette année. Pourtant, LeBron James ne semble pas encore prêt à s’arrêter. Sa longévité force le respect et certains de ses anciens coéquipiers se montrent assez surpris à l'image de Dwayne Wade.

« Il doit réaliser quelque chose que personne n'a fait avant »