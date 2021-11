Basket

Basket - NBA : Le message fort de Draymond Green sur les chances de titre des Warriors !

Publié le 18 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Contrairement à la saison dernière, les Golden State Warriors sont annoncés comme l'une des équipes favorites dans la course au titre. De ce fait, Draymond Green a lancé un avertissement au reste de la NBA en cas de sacre de la franchise cette année.

La saison dernière n’a pas été glorieuse pour les Golden State Warriors. Mais cela semble du passé pour la franchise de San Francisco. Ce mercredi, les hommes de Steve Kerr ont signé leur douzième victoire de la saison en s’imposant contre les Brooklyn Nets (117-99), pour seulement deux défaites. Pour le moment, les Golden State Warriors sont les leaders de la conférence Ouest de la NBA. Par conséquent, l’équipe de Stephen Curry se place comme favorite pour un nouveau titre. Draymond Green a donc prévenu le monde du basket si les Warriors sont sacrés champions à la fin de la saison.

« Je vous le dis, ne nous laissez pas gagner un putain de titre. Sinon vous allez m'entendre ! »