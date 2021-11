Basket

Basket - NBA : Brooklyn, Irving… L’énorme déclaration sur le choix de Kevin Durant !

Publié le 17 novembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Alors que Brooklyn a été corrigé par Golden State mardi soir, Stephen A.Smith a lâché ses vérités sur le choix de Kevin Durant de venir chez les Nets.

À l’été 2019, alors qu’il s’était gravement blessé avec les Golden State Warriors pendant les Play-Offs, Kevin Durant faisait le choix de rejoindre les Brooklyn Nets avec Kyrie Irving. Écarté des parquets pendant la saison suivante, Durant a fait ses premiers pas lors de la saison régulière précédente et n’a pas su amener la super team de New York au titre NBA. Cette saison, en raison du refus de Kyrie Irving de se faire vacciner contre le Covid-19, Durant évolue sans son premier lieutenant. Et après la lourde défaite des Nets face aux Warriors dans la nuit de mardi à mercredi (117-99), Stephen A.Smith a dressé un énorme constat.

« Tu as pris la mauvaise décision en allant à Brooklyn. ... Kyrie Irving t’a trahi !