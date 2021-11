Basket

Basket - NBA : Le constat rassurant de James Harden sur le jeu des Nets !

Publié le 16 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 16 novembre 2021 à 14h39

Les Brooklyn Nets se sont imposés ce lundi face au Thunder d'Oklahoma City (120-96). Auteur d'une grande performance collective, la franchise semble avoir progressé dans ce domaine. Et James Harden a tenu à expliquer les secrets de cette amélioration.

Ce lundi, les Brooklyn Nets se sont largement imposés face au Thunder d'Oklahoma City (120-96), signant une troisième victoire consécutive. Auteur d'un bon double-double (16 points, 13 passes décisives, 6 rebonds), James Harden a parfaitement su aider les siens au même titre que Kevin Durant dans ce succès en l'absence de Kyrie Irving avant d'affronter les Golden State Warriors ce mercredi. Depuis quelques matchs, les Brooklyn Nets semblent avoir progressé dans leur jeu collectif. Et The Beard a tenu à expliquer cette amélioration.

« Et ça fait du bien. C’est plus fluide. C’est comme ça que ça doit être »