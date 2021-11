Basket

Basket - NBA : Covid-19, vaccin… La confession de Kevin Durant sur l’absence de Kyrie Irving !

Publié le 10 novembre 2021 à 18h35 par Th.B.

Écarté du groupe en raison de sa situation sanitaire, lui qui a refusé les injections pour le vaccin contre le Covid-19, Kyrie Irving est toujours sur le carreau. L’occasion pour Kevin Durant de faire un point sur cette situation.

Contrairement au reste de ses coéquipiers chez les Brooklyn Nets et à la majorité des joueurs de la NBA, Kyrie Irving a refusé à l’approche de la reprise de la saison de se faire vacciner contre le virus du Covid-19. De quoi pousser la franchise de New York à prendre une décision radicale en l’écartant jusqu’à nouvel ordre et surtout jusqu’à ce qu’il soit « éligible à jouer » comme cela été stipulé dans un communiqué à mi-octobre. Franchise Player des Brooklyn Nets, Kevin Durant est revenu sur cette situation.

« Nous pensons tous qu'il pourrait revenir, qui sait, mais »