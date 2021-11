Basket

Basket - NBA : Les Warriors prêts à jouer le titre ? La réponse de Stephen Curry !

Publié le 9 novembre 2021 à 22h35 par T.M.

Avec un bilan de 9 victoires pour une défaite, les Warriors sont actuellement en tête de la Conférence Ouest. De quoi en faire des prétendants au titre de champion ?

Les Warriors sont-ils de retour au top ? Après avoir dominé la NBA pendant plusieurs saisons, la franchise de Golden State avait connu des exercices plus compliqués dernièrement. Mais désormais, le soleil semble être revenu au-dessus de la tête de Stephen Curry et ses coéquipiers. En ce début de saison, les hommes de Steve Kerr font forte impression et affiche un excellent bilan de 9 victoires pour une défaite. Forcément, on commence déjà à entendre que les Warriors peuvent prétendre au titre de champion, mais Stephen Curry tient à calmer l’engouement.

« On ne peut pas gagner un championnat en novembre »