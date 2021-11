Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme pour Stephen Curry !

Publié le 9 novembre 2021 à 19h35 par T.M.

Face aux Hawks, Stephen Curry a livré une nouvelle prestation XXL. De quoi impressionner son entraîneur, Steve Kerr.

Ce mardi, les Warriors se sont imposés face aux Hawks (127-113) et la franchise de Golden State peut notamment remercier Stephen Curry. Pour cette rencontre, le meneur de jeu était en feu et a livré une prestation XXL, terminant la rencontre avec 7 passes décisives, 10 rebonds et surtout 50 points. Forcément, avec cette performance, Curry était au coeur de toutes les discussions après cette rencontre. Steve Kerr a notamment été invité à réagir sur le match de son joueur et forcément, il a apprécié ce qu’il a vu.

« C’était une énorme performance de Stephen »