Basket - NBA : Le message fort de Draymond Green sur Steve Kerr !

Publié le 6 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Lors de la victoire des Golden State Warriors contre les New-Orleans Pelicans ce samedi (128-85), Draymond Green a certainement eu un rôle important. Alors que Steve Kerr était visiblement irrité par le jeu de son équipe, l'ailier fort a pris l'initiative de recadrer son coach.

Ce samedi, les Golden State Warriors se sont très nettement imposés contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (128-85), signant par la même occasion leur septième victoire en huit rencontres. Cependant, la partie semblait mal embarquée pour les joueurs menés par Stephen Curry. En effet, la machine a eu du mal à se mettre en route lors du premier acte, les hommes de Steve Kerr multipliant les pertes de balle. Une situation que l’entraîneur des Golden State Warriors a eu du mal à accepter et cela s’est ressenti dans son langage corporel. C’est à ce moment que Draymond Green a pris l’initiative de recadrer son coach.

« Je suis allé voir le coach et je lui ai dit : « Coach, on a besoin de votre langage corporel positif »