Basket - NBA : Cette énorme anecdote de Kanye West sur Kobe Bryant !

Publié le 5 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Véritable acharné de travail, Kobe Bryant était prêt à tout pour améliorer ses performances. D'ailleurs, le mythique joueur des Los Angeles Lakers n'hésitait pas à s'inspirer de certains grands noms de la NBA pour se perfectionner.

Au cours de sa carrière, Kobe Bryant aura montré qu’il avait tout d’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Mais outre son talent, c’est son énorme éthique de travail qui aura impressionné au sein de la ligue américaine. Mamba était un acharné, faisant tout son possible pour améliorer ses performances. Son aura avait un impact significatif sur le vestiaire des Los Angeles Lakers. Kobe Bryant était prêt à tout pour se perfectionner, quitte à s'inspirer de certains grands noms de la NBA. C’est ce qu’explique Kanye West, qui révèle que le mythique arrière américain nourrissait une véritable obsession sur le jeu de jambe d’un certain Scottie Pippen.

« Tout ce qu’il faisait, c’était me montrer des vidéos de Scottie Pippen »