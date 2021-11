Basket

Basket - NBA : Quand Solskjaer compare Cristiano Ronaldo à Michael Jordan !

Publié le 3 novembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a également pu voir les exploits de Michael Jordan avec la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90. De quoi lui permettre au terme d’un nouveau sauvetage de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions, de comparer la star portugaise à la légende vivante de la NBA.

Cette saison, il y a un homme incontournable à Manchester United en Ligue des champions. Que ce soit face à Villarreal (2-1), face à l’Atalanta lors du match aller (3-2) et lors du match retour de cette phase de poules mardi soir (2-2), Ronaldo est toujours parvenu à permettre à Manchester United d’enregistrer de précieux points dans ce groupe F. Un « clutch player » dans lequel Ole Gunnar Solskjaer voit des similitudes avec la légende vivante du basket américain et de la NBA en la personne de Michael Jordan. Et l’entraîneur de Manchester United ne s’est pas gêné pour faire une telle comparaison.

« Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls »