Basket - NBA : Le coup de gueule de Gregg Popovich !

Publié le 2 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Les San Antonio Spurs se sont inclinés ce lundi face aux Indiana Pacers (131-118). Une défaite que Gregg Popovich a visiblement du mal à encaisser.

Ce mardi, les San Antonio Spurs se sont lourdement inclinés face aux Indiana Pacers (131-118). Visiblement trop peu investis, les hommes de Gregg Popovich ont vu un gros écart de 22 points se former à la mi-temps entre les deux équipes (78-56). Si la seconde période a été meilleure pour les Spurs, cela n’a pas été suffisant pour revenir au score. Après la rencontre, Gregg Popovich n’a d’ailleurs pas manqué de pousser un coup de gueule.

« On n’avait pas assez de joueurs mentalement prêts à jouer et à se battre »