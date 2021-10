Basket

Basket - NBA : Gregg Popovich s'enflamme totalement pour Luka Doncic !

Publié le 29 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Auteur d'une performance de haute volée lors de la victoire de Dallas contre San Antonio (104-99), Luka Doncic impressionne toujours autant. Avant la rencontre, le légendaire coach des Spurs Gregg Popovich avait déjà clairement identifié les énormes qualités du Slovène..

À seulement 22 ans, Luka Doncic continue de faire sensation en NBA. L'arrière des Mavericks a été un grand artisan de la victoire des siens dans le derby du Texas face à San Antonio. Le Slovène a ainsi terminé la rencontre avec 25 points, 5 passes décisives et 3 rebonds. Pour le coach des Spurs Gregg Popovich, Luka Doncic est dans la lignée des grands joueurs de l'ex-Yougoslavie.

« Comment peut-on être aussi bon et venir d’un si petit pays ? »