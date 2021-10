Basket

Basket - NBA : Légende des Spurs, Gregg Popovich pourrait quitter San Antonio !

Publié le 9 octobre 2021 à 21h35 par Th.B.

Figure emblématique des San Antonio Spurs, franchise dont il est à la tête depuis 1996, Gregg Popovich serait susceptible d’entamer son ultime saison régulièrement au Texas d’après un insider de Bleacher Report.

En poste depuis 1996 chez les San Antonio Spurs, Gregg Popovich a remporté pas moins de cinq titres de champion NBA avec la franchise texane dont quatre avec Tony Parker en 2003, 2005, 2007 et 2014. Cependant, et alors que les Spurs faisaient figure de sérieux prétendants au titre de champion NBA à chaque début de saison, cela fait plusieurs années que ce n’est plus le cas et le roster de San Antonio s’est considérablement affaibli au fil des saisons. Ayant rendu son tablier avec la Team USA après le titre olympique à Tokyo cet été, Gregg Popovich pourrait également quitter les Spurs à la fin de la saison régulière à venir.

La dernière danse de Gregg Popovich ?