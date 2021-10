Basket

Basket - NBA : Kevin Hart, Kobe Bryant… L’incroyable anecdote de Stephen Curry !

Publié le 8 octobre 2021

Pourtant au sommet de son art et n’ayant plus rien à prouver au vu de son palmarès collectif et individuel, Stephen Curry ne cesse d’être dans le doute quant à ses performances et a avoué avoir la voix de Kevin Hart dans sa tête qui ne cesse de le rabaisser. Cependant, Kobe Bryant lui permet d'un autre côté de performer.

Du haut de ses 33 ans, Stephen Curry s’est distingué au fil des saisons en NBA comme étant l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’élite du basketball américain. Depuis ses débuts dans la ligue en 2009 chez les Golden State Warriors qu’il n’a jamais quitté, celui qui est surnommé The Baby Faced Assassin a été élu deux fois MVP de la saison régulière en 2015 et 2016 et a raflé 3 titres de champion NBA en 2015, 2017 et 2018. En outre, Curry est devenu en 2021 le deuxième meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la NBA. Et malgré tout cela et le respect dont il dispose au sein de la ligue et chez les observateurs, Stephen Curry ne peut s’empêcher de douter de lui comme il l’a fait savoir en révélant une anecdote sur le rôle du comédien Kevin Hart sur ses doutes.

« J’ai une voix dans la tête, celle de Kevin Hart, qui représente mes doutes »