Basket

Basket - NBA : Le constat de Kevin Durant sur la situation de Kyrie Irving !

Publié le 9 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Depuis quelques temps maintenant, Kyrie Irving suscite la polémique en refusant de se faire vacciner contre la Covid-19. Kevin Durant, son coéquipier chez les Brooklyn Nets, essaye tout de même de voir le bon côté des choses, même s'il admet que l'absence du meneur en match se fait lourdement ressentir.

Depuis quelques temps maintenant, Kyrie Irving est au coeur de la polémique. Alors que le sport de manière générale a été longuement pénalisé à cause de la Covid-19, le meneur de jeu des Brooklyn Nets refuse de se faire vacciner. De ce fait, le joueur de 29 ans va manquer plusieurs matchs de sa franchise... Mais rien n’y fait, Kyrie Irving reste sur ses idées. De son côté, son coéquipier Kevin Durant essaye de voir le bon côté des choses, Uncle Drew étant autorisé à s'entraîner avec le reste de l'équipe, même si son absence en compétition se fait fortement ressentir.

« C’est toujours difficile quand les gars entrent et sortent de la formation, surtout un titulaire comme Kyrie »