Basket - NBA : Un ancien coéquipier de LeBron James lui déclare sa flamme !

Publié le 8 octobre 2021 à 23h35 par Th.B.

Ayant été l’un des lieutenants de LeBron James aux Los Angeles Lakers, Alex Caruso est revenu sur son entente sur les parquets avec King James et ce qu’il a apporté à sa propre carrière.

Lors de ses deux dernières saisons aux Los Angeles Lakers où il a notamment pu rafler sa première bague de champion NBA aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis, Alex Caruso a notamment montré l’étendue de sa complicité sur et en dehors des parquets avec King James en étant le duo le plus performant des Angelinos avec un Net rafting de 18,6 lors de la saison du titre comme BasketUSA l’a souligné. Parti aux Chicago Bulls à l’intersaison, Alex Caruso a tenu à rendre hommage à LeBron James et à ce que le quadruple champion NBA lui a apporté.

« Je lui dois beaucoup, par rapport à là où je suis aujourd’hui »