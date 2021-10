Basket

Basket - NBA : Anthony Davis est prêt à succéder à LeBron James !

Publié le 2 octobre 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 2 octobre 2021 à 11h39

Bien que LeBron James reste la grande star des Lakers, Anthony Davis sera rapidement amené à reprendre le leadership. Et il est prêt à le faire dès cette année.

LeBron James est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et il est toujours l'un des plus forts en activité. Cependant, du haut de ses 36 ans, le King doit se préserver pour être au top au moment des Playoffs. LeBron James a récemment connu des blessures alors qu'il n'avait jamais de problèmes à ce niveau-là jusqu'ici. La preuve d'un déclin physique parfaitement normal et qui pousse à un changement de hiérarchie. En effet, chez les Lakers, Anthony Davis pourrait être le nouveau patron de la franchise dès cette saison. Et il est prêt à assumer cette responsabilité.

«Je pense que j’ai les capacités pour»