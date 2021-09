Basket

Basket - NBA : Le message lourd de sens de l’entraîneur des Lakers sur Anthony Davis !

Publié le 23 septembre 2021 à 12h35 par Th.B.

Ayant été freiné par des pépins physiques la saison passée, Anthony Davis veut revenir particulièrement fort pour cet exercice et a accompli un gros travail physique pendant l’intersaison comme son entraîneur Frank Vogel l’a confié.

Pendant la off-season, après une élimination précoce des Los Angeles Lakers aux derniers Play-Offs, Anthony Davis semble avoir particulièrement travaillé afin de préparer la saison régulière des Angelinos . Le champion du monde NBA a pu témoigner de Russell Westbrook et de Carmelo Anthony entre autres dans la cité des Anges. Au début du mois de septembre, Anthony Davis a été photographié paraissant très affûté. Un constat que l’entraîneur des Los Angeles Lakers a pu tiré de ses propres yeux comme il l’a révélé ces dernières heures.

« Rien qu’en regardant le garçon juste là, on s’est dit qu’on allait être très bons cette saison »