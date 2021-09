Basket - NBA

Basket - NBA : Iguodala rend un incroyable hommage à Curry !

Stephen Curry est une légende dans le monde de la NBA et son coéquipier Andre Iguodala, a commenté le rôle du joueur des Warriors dans l'évolution récente du basket.

On peut dire que Stephen Curry est un dieu du basket. Après avoir été triple champion NBA, double MVP de saison régulière à seulement 33 ans, il a récemment prolongé de quatre ans avec le Golden State. Sûrement grâce à ses tirs à 3 points, Stephen Curry est une légende pour les plus jeunes, dont Trae Young qui pourrait être l'héritier. Son ex-futur coéquipier, André Iguodala a encensé le maître à jouer de la NBA.

« Curry a révolutionné le jeu »