Basket - NBA : Face aux super-teams, LeBron James reçoit un énorme soutien !

Publié le 16 septembre 2021 à 13h35 par A.M.

En 2010, LeBron James a décidé de rejoindre Miami pour former un énorme big three avec Dwyane Wade et Chris Bosh. Un choix qui lui a été reproché, mais Blake Griffin le défend.

Depuis ses débuts en NBA en 2003, LeBron James affole les compteurs et se présente déjà comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et comme tous les joueurs historiques, le King a lancé un phénomène dans le basket américain à savoir la formation de big three et des super-teams. En effet, en 2010, LeBron James a quitté Cleveland pour rejoindre Dwyane Wade et Chris Bosh à Miami. Par la suite, ce phénomène a pris de l'ampleur avec les Warriors, les Cavs et désormais les Nets ou les Clippers et les Lakers. Et cela ne plaît pas à tous les fans de NBA qui en ont voulu à LeBron James.

«Personne n’a bronché quand les Celtics l’ont fait»