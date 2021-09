Basket

Basket - NBA : Ces révélations sur les tensions chez les Lakers !

Publié le 11 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Après des semaines de trades agitées, les Los Angeles Lakers semblent prêts à en découdre pour décrocher un nouveau trophée Larry O'Brien. Cependant, de possibles tensions pourraient perturber la saison…

DeAndre Jordan, Rajon Rondo, Russell Westbrook… Les Lakers font clairement partie des favoris à la succession des Milwaukee Bucks cette saison grâce notamment aux recrues bouclées à l'intersaison. La franchise aux 17 titres NBA affiche ses ambitions, mais détient un roster vieillissant. De plus, Russell Westbrook et Rajon Rondo pourraient être au cœur d’un conflit…

Un problème Westbrook-Rondo ?