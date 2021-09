Basket

Basket - NBA : Carmelo Anthony s’enflamme pour son arrivée aux Lakers !

Publié le 4 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Arrivé cet été chez les Lakers, Carmelo Anthony vit un rêve éveillé. Le joueur de 37 ans s’est une fois de plus confié sur sa joie de rejoindre la franchise californienne.

Après avoir perdu le titre de champion NBA la saison dernière, les Lakers ont mis les petits plats dans les grands pour relancer la machine. Un recrutement XXL avec l’arrivée notamment de Carmelo Anthony. A 37 ans, l’ancien joueur des Knicks peut encore rendre de bons services en sortie de banc. De son côté, Melo va réaliser son rêve : jouer avec LeBron James, son ami de longue date.

« J'essaie encore de me faire à l'idée que je porte du violet et de l’or »