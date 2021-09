Basket

Basket - NBA : LeBron James adoubé par un immense Hall of Famer !

Publié le 1 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Depuis ses débuts en NBA avec les Cavaliers, il y a 18 ans, Lebron James ne cesse d’impressionner. À tel point que certains n’hésitent pas à le qualifier de meilleur joueur de tous les temps…

Plus de 35.000 points au compteur, 4 bagues, et autant de titres de MVP. LeBron James n’a plus rien à prouver en NBA. Ses passages aux Cavaliers de Cleveland et au Heat de Miami ont été couronnés de succès, et il continue d’être l’un des meilleurs joueurs de la ligue aux Lakers de Los Angeles. Ses performances le placent pour beaucoup dans la discussion pour le titre de meilleur joueur de tous les temps...

Charles Barkley très élogieux envers "King James"